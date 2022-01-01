С 1 января украинцы должны предоставлять персональные данные для восстановления SIM-карты: детали закона

С субботы, 1 января, в Украине вступил в силу закон Об электронных коммуникациях. Согласно этому документу, для восстановления утраченной SIM-карты украинцам нужно будет предоставить персональные данные.

Как прописано в ч. 2 статьи 107 закона, восстановление услуг мобильной связи при потере SIM-карты или e-SIM возможно только при идентификации такого абонента у поставщика услуги (оператора).

При этом абонент должен предоставить персональные данные.

– Восстановление услуг при потере электронных идентификационных средств обезличенным (анонимным) абонентом (в том числе SIM-карты, е-SIM…) осуществляется при условии идентификации этого абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных, — говорится в тексте закона.

В других случаях граждане имеют право пользоваться услугами связи обезличено, как это было до этого.

– Конечный пользователь имеет право получать услугу обезличено в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг, — отмечается в ч. 5 статьи 104 закона.

Отдельно прописано, что коммуникационные услуги, предоставляемые украинцам обезличено (то есть анонимно), расшифровке не подлежат.

В целом, закон Об электронных коммуникациях регулирует отношения на этом рынке между государством, предоставителями и получателями услуг. Документ, в частности, предусматривает увеличение штрафа для поставщиков услуг при нарушении прав пользователей; уменьшение спама; возможность выбирать отдельные услуги (а не в пакете) и т.д.

Недавно представитель партии Слуга народа и заместитель главы парламентского Комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко рассказал, что украинцев могут обязать привязать свои SIM-карты к паспортам. Речь идет о тех телефонных номерах, которые подключены к банковским карточкам.

По словам нардепа, такой переход на контракт с оператором мобильной связи поможет защитить от мошенников банковские счета граждан, привязанные к телефонным номерам.

Федиенко отмечал, что сейчас проводится социологическое исследование, воспринимают ли такое нововведение украинцы