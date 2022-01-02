3 января ожидается дождь и снег в Украине. Столбики термометров покажут до +7 градусов тепла, но ночью – холодно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает дождь, а на Востоке – снег с дождем.

Умеренно тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 1-5 градусов днем, а ночью от -6 до +1 градусов.

В центре днем ​​столбики термометров покажут +5 до +7 тепла, а ночью – в пределах -5 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют дождь.

В юго-восточных областях в дневные часы — до -3 тепла, а ночью ожидается до -4 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно.

Погода в Киеве 3 января

В Киеве – холодно и облачно, до +7.

Завтра днем температура воздуха достигнет +7 тепла, а ночью будет около -2 градусов.

Народные приметы 3 января

В этот день в мире отмечаются праздники сонного дня. Православная церковь 3 января чтит память Петра, Юлиании и Ульяны.

До спокойной зимы – тихое течение в реках, а шумная вода – до трескучих морозов.

Красный огонь в печи – на холод, белый – на оттепели.

Зимно, но солнечно – это к хорошему урожаю.