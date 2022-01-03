Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Оккупанты трижды открывали огонь на Донбассе: ранен украинский воин

Юлия Соколова редактор ленты
ООС

В понедельник, 3 января, российско-оккупационные войска проигнорировали договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных Сил.

Так, с начала сегодняшних суток враг трижды нарушил режим “тишины”. В частности, в сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из гранатометов, а в направлении Лебединского – производили обстрелы из стрелкового оружия.

В то же время вблизи населенного пункта Шумы наемники РФ применили автоматические станковые гранатометы.

– В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья – средней тяжести, отмечается в сообщении.

В штабе подчеркнули, что благодаря действиям украинских военных рубежи подразделений Объединенных сил остались неизменными.

Ситуація в ООС 3 січня 2022

Следует отметить, что накануне, 2 января, российско-оккупационные войска вообще не открывали огонь на Донбассе.

Как известно, 22 декабря во время заседания Трехсторонней контактной группы было поддержано возобновление действия режима прекращения огня на Донбассе. Речь идет о мерах, согласованных 22 июля 2020 года.

Однако враг не соблюдает режим “тишины”. В частности, в канун Нового года, 31 декабря, один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Читайте
Данилов назвал число войск РФ, которые находятся возле украинской границы

Фото: Операция Объединенных сил

Источник: Штаб ООС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка