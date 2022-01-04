В 2022 году в Министерстве цифровой трансформации обещают совершенствовать имеющиеся услуги, добавить разнообразные полезные уведомления, а также пенсионное удостоверение онлайн.

– Будем ждать роста пользователей, чтобы Дія становилась ежедневным приложением человека. У нас будут разнообразные полезные уведомления, увеличение количества сервисов, услуг и даже пенсионные удостоверения появятся. Ждем, чтобы Дія окончательно стала частью жизни людей, – поделился планами руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Также в 2022 году в приложении Дія заработают сервисы для ветеранов. В настоящее время Минцифры работает над их запуском вместе с Министерством ветеранов. Для ветеранов будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

– Интеграция предоставит ветеранам всех категорий возможность использовать преимущества цифровых услуг в приложении. Ветераны смогут пользоваться удобными услугами на портале Дія, а также в кабинете гражданина будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Это станет началом для дальнейшего появления новых сервисов, — говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Еще одна важная инициатива – сервис Military ID для призывников и резервистов. Ранее в Министерстве обороны сообщалось, что его могут запустить в 2022-2023 годах.

Military ID будет содержать данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. С помощью сервиса можно будет изменить регистрацию места жительства, увидеть информацию о внесении лица в реестр и прочее.

Что изменилось в приложение Дія в 2021 году

В этом году значительным достижением Минцифры стало введение инструмента Дія. Підпис (электронной подписи) – это электронные данные, которые обеспечивают целостность документов и идентифицируют личность.

С помощью Дія. Підпис можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и так далее.

– Это совершенно новая технология электронной подписи, когда человеку нужно только сканировать QR-код и подписывать лицом, так сказать, вместо файловых ключей, паролей и так далее, – рассказал в комментарии Фактам ICTV Мстислав Баник.

Еще одним важным шагом на фоне пандемии коронавируса стало введение Covid-сертификатов.

– Важный момент – это запуск Covid-сертификатов и тот факт, что запускается такой документ в рамках требований Европейского Союза. Во-первых, мы — одна из первых стран за пределами ЕС, которая присоединилась к этой системе. А во-вторых, это был 10-11 документ для украинцев, и мы уже привыкли к электронным документам, – объясняет Мстислав Баник.

Министерство создало офлайн-точки Команды поддержки Дії во всех регионах Украины, куда можно обратиться и получить помощь при возникновении трудностей с генерацией сертификатов. В настоящее время таких пунктов более 100.

В конце ноября в приложении представили семь новых социальных услуг. Среди них – назначение и перерасчет пенсий, а также актуальная услуга в зимний период – оформление субсидий. Только за неделю услугами воспользовались около 20 тыс. пользователей.

Как рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры, в бета-тестировании сейчас находится функция смены места регистрации проживания.