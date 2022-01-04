Командующую артиллерийским дивизионом “ДНР” приговорили к 12 годам тюрьмы

В Черновцах Шевченковский районный суд заочно приговорил участницу террористической организации “ДНР”, которая руководила обстрелами из РСЗО Град позиций украинской армии возле населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей, к 12 годам лишения свободы.

По данным Службы безопасности Украины, уроженка Донецка с позывным Корса присоединилась к незаконному вооруженному формированию так называемой третьей мотострелковой бригады Беркут, созданной на основе так называемой группы Безлера, в 2014 году.

– С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности. Специальное обучение военному делу проходила в Российской Федерации. В должности командира артиллерийского дивизиона в звании “полковник войск ДНР” она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 Град вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей, – говорится в сообщении.

Таким образом Корсу признали виновной в участии в террористической группе или террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса), ее осудили на 12 лет лишения свободы.