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Факты / Украина

Командующую артиллерийским дивизионом “ДНР” приговорили к 12 годам тюрьмы

Анастасия Гевко редактор ленты
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В Черновцах Шевченковский районный суд заочно приговорил участницу террористической организации “ДНР”, которая руководила обстрелами из РСЗО Град позиций украинской армии возле населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей, к 12 годам лишения свободы.

По данным Службы безопасности Украины, уроженка Донецка с позывным Корса присоединилась к незаконному вооруженному формированию так называемой третьей мотострелковой бригады Беркут, созданной на основе так называемой группы Безлера, в 2014 году.

– С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности. Специальное обучение военному делу проходила в Российской Федерации. В должности командира артиллерийского дивизиона в звании “полковник войск ДНР” она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 Град вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей, – говорится в сообщении.

Таким образом Корсу признали виновной в участии в террористической группе или террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса), ее осудили на 12 лет лишения свободы.

– В настоящее время осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена в розыск, – сообщили в пресс-службе СБУ.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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