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Факты / Украина

США готовы помочь в стабильности поставок ядерного топлива для Украины – Квин

Анастасия Гевко редактор ленты
США готовы помочь в стабильности поставок ядерного топлива для Украины – Квин

США выразили готовность в том, чтобы способствовать Украине в обеспечении ее энергобезопасности, а также – стабильности поставок энергоресурсов.

В том числе это касается атомной энергетики, утверждает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минэнергетики, Квин провела встречу с министром энергетики Германом Галущенко, во время которой стороны обсудили вопросы устойчивости прохождения Украиной отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны РФ.

В частности, Россия блокирует поставки угля железнодорожными путями, а также – существенно снижает объемы транзита российской газа через территорию Украины.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы АЭС 

Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы АЭС по время осенне-зимнего отопительного сезона в 2021-2022 годов.

В частности, речь шла о технической поддержке и стабильном пополнении запасов топлива в контексте повышенной нагрузки на Энергоатом.

Напомним, в начале ноября 2021 года Галущенко заявлял, что у Украины есть запасы топлива на атомных станциях. Они, по его словам, рассчитаны на полтора года работы.

Министр добавил, что есть 46% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440.

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Фото: Минэнергетики

Источник: Минэнергетики

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