Погода в Украине 6 января будет сухой и солнечной только на Севере и Юге.

В остальных областях ожидается дождь с мокрым снегом и мокрый снег. Ветер в четверг будет западным. Его скорость будет достигать 7-12 м / с.

На Севере мокрый снег прекратится днем. Температура воздуха повысится до +4° в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

На Юге существенных осадков не предвидится ни днем, ни ночью. Кроме того, 6 января синоптики там прогнозируют достаточно теплую погоду. В Крыму столбики термометров повысятся до +13°, а в Херсоне и Одессе – до +11°.

На Западе днем предполагается дождь с мокрым снегом. Местами сильные осадки будут в Закарпатской области. Однако 6 января там будет и самая высокая температура среди всех западных областей – до +7° днем и +3° ночью.

На Востоке днем преимущественно будет снег и мокрый снег. В Донецкой области столбики термометров днем покажут до +9°.

В Центре, кроме Полтавской области (где, согласно данным Укргидрометцентра, будет мокрый снег), весь день будет идти дождь. В Кропивницком температура воздуха повысится до +6° днем и до +4° ночью.

В Киеве дождь будет идти только ночью. Днем температура воздуха составит до +5°, ночью – до +3°.

Согласно прогнозу погоды на январь 2022 года от Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне от -1° до -5°, в Крыму – от 0° до +1°.

Такие показатели близки к климатической норме.