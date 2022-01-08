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Факты / Украина

Программный РРО: в ГНС рассказали, в каких случаях могут отказать в регистрации

Анастасия Гевко редактор ленты
Программный РРО: в ГНС рассказали, в каких случаях могут отказать в регистрации

Физлица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, с 1 января 2022 года обязаны использовать в своей деятельности кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или же программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

В связи с этим в Государственной налоговой службе сообщили, в каких случаях в регистрации ПРРО может быть отказано.

Как уточняется, среди возможных оснований для отказа: 

  • Случаи, когда автоматизированная проверка выявила несоблюдение общих требований по электронному документообороту (речь идет об обязательности и/или последовательности подписания электронного документа, несоответствии электронного документа утвержденному стандарту, незаполнении обязательных реквизитов, недействительности электронных подписей и/или печатных регистров операций по форме №1 (с идентификатором формы J/F 1316604), а также, если право подписанта на предоставление заявления не было подтверждено.
  • Если ПРРО с названием и локальным номером, которые указаны в Заявлении, уже зарегистрировали ранее.
  • Если субъект не сообщил в контролирующий орган об объекте налогообложения в отношении хозяйственной единицы, указанной в Заявлении.
  • Если субъект хозяйствования не включили в Единый госреестр юрлиц или физлиц – предпринимателей и общественных формирований.
  • В случае, если были выявлены разногласия в данных, которые указаны в Заявлении, с данными по учету и регистрации субъекта хозяйствования.

Напомним, Факты ICTV ранее писали инструкцию о том, как выбирать и подключать кассовые аппараты.

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Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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