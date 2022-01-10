В течение суток 9 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

Воин находится в лечебном учреждении. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Согласно данным штаба ООС, в сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников не только из минометов калибра 120 мм, но и из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 07.00 10 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС