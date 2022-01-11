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Факты / Украина

Суд в Киеве продлил арест экс-коменданта Изоляции Куликовского

Анастасия Гевко редактор ленты
Денис Куликовський (Палич)_затримання СБУ

Во вторник, 11 января, Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшему коменданту донецкой тюрьмы Изоляция Денису Куликовскому. Сам подсудимый, как сообщается, такое решение суда поддержал.

– Прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по приведенным в нем основаниям. Подозреваемый и его защитник на судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали, – сказано в определении суда.

Уточняется, что Куликовский будет находиться под арестом до 2 февраля включительно.

За это время следствие хочет допросить бывших узников Изоляции в качестве потерпевших. Также планируется назначение экспертиз, с помощью которых хотят определить моральный ущерб, который был нанесен потерпевшим.

Сообщается также, что Куликовского не хотят отпускать из-за того, что на свободе он может уничтожить документы, а также – скрываться от следствия, потому что его жена с ребенком все еще проживают в так называемом ДНР.

В судебном решении указывается, что Куликовский уже признал свою вину во время допросов, а также – дал показания о своей противоправной деятельности.

Дениса Куликовского задержали в Киеве в начале ноября прошлого года. Изначально он был арестован на два месяца, но в конце декабря 2021 суд рассмотрел вопрос о продлении содержания Куликовского под стражей.

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Источник: РБК-Украина

Фото: СБУ

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