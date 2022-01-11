В Государственной налоговой службе пояснили, кто из ФЛП не обязан вести товарный учет

Стало известно, кто из физических лиц – предпринимателей (ФЛП) не обязан вести торговый учет.

Об этом говорится в письме Государственной налоговой службы Украины О необходимости ведения учета товарных запасов ФЛП, опубликованном главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым.

Так, сообщается, что не обязаны вести учет товарных запасов и подтверждать их происхождение первичными документами ФЛП, которые используют упрощенную систему налогообложения; и которые при этом не являются плательщиками НДС и не осуществляют продажи ряда товаров.

В частности, речь идет о: