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Факты / Украина

В Государственной налоговой службе пояснили, кто из ФЛП не обязан вести товарный учет

Анастасия Гевко редактор ленты
Данило Гетманцев

Стало известно, кто из физических лиц – предпринимателей (ФЛП) не обязан вести торговый учет.

Об этом говорится в письме Государственной налоговой службы Украины О необходимости ведения учета товарных запасов ФЛП, опубликованном главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым.

Так, сообщается, что не обязаны вести учет товарных запасов и подтверждать их происхождение первичными документами ФЛП, которые используют упрощенную систему налогообложения; и которые при этом не являются плательщиками НДС и не осуществляют продажи ряда товаров.

В частности, речь идет о:

  • технически сложных бытовых товарах, подлежащих гарантийному ремонту;
  • лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения;
  • ювелирных, бытовых изделий из драгоценных металлов, полудрагоценных и драгоценных камней.

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Фото: УНИАН

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