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Поступление на магистратуру-2022: появились даты регистрации и основной сессии испытаний

Анастасия Гевко редактор ленты
Поступление на магистратуру-2022: появились даты регистрации и основной сессии испытаний

Министерство образования сообщило, что утвердило календарный план проведения испытаний для поступления на магистратуру в университетах Украины.

Как уточняется, в 2022 году Минобразования расширило сферу применения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) на магистратуру с использованием технологий ВНО.

Речь идет о специальностях отраслей:

  • 05 – Социальные и поведенческие науки; 
  • 06 – Журналистика;
  • 07 – Управление и администрирование; 
  • 08 – Право;
  • 28 – Публичное управление и администрирование;
  • 29 – Международные отношения.

В министерстве напомнили, что ЕПВИ предусматривает выполнение двух тестов: из общих учебных компетентностей и предметного. 

Даты тестирований и экзаменов

Зарегистрироваться для участия в тестировании можно будет с 26 апреля по 17 мая.

Заниматься регистрацией будут приемные комиссии вузов.

Основную сессию тестирования, как сообщается, проведут в течение 20 июня – 1 июля 2022 года.

По общим учебным компетентностям абитуриентов протестируют 20 июня.

Единственный вступительный экзамен проведут 22 июня.

Предметные тесты запланированы на:

  • 24 июня – экономика и международная экономика, право и международное право;
  • 29 июня – учет и финансы, политология и международные отношения, психология и социология;
  • 1 июля – управление и администрирование.

– Если поступающие изъявят желание сдавать более одного предметного теста, а тесты будут проводиться в один день, то при регистрации они выберут, какой будет сдаваться в основную, а какой – в дополнительную сессию, – сообщили в Минобразования.

Также уточняется, что результаты экзаменов и тестов определят до 12 июля 2022 года.

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Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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