Поступление на магистратуру-2022: появились даты регистрации и основной сессии испытаний

Министерство образования сообщило, что утвердило календарный план проведения испытаний для поступления на магистратуру в университетах Украины.

Как уточняется, в 2022 году Минобразования расширило сферу применения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) на магистратуру с использованием технологий ВНО.

Речь идет о специальностях отраслей:

05 – Социальные и поведенческие науки;

06 – Журналистика;

07 – Управление и администрирование;

08 – Право;

28 – Публичное управление и администрирование;

29 – Международные отношения.

В министерстве напомнили, что ЕПВИ предусматривает выполнение двух тестов: из общих учебных компетентностей и предметного.

Даты тестирований и экзаменов

Зарегистрироваться для участия в тестировании можно будет с 26 апреля по 17 мая.

Заниматься регистрацией будут приемные комиссии вузов.

Основную сессию тестирования, как сообщается, проведут в течение 20 июня – 1 июля 2022 года.

По общим учебным компетентностям абитуриентов протестируют 20 июня.

Единственный вступительный экзамен проведут 22 июня.

Предметные тесты запланированы на:

24 июня – экономика и международная экономика, право и международное право;

29 июня – учет и финансы, политология и международные отношения, психология и социология;

1 июля – управление и администрирование.

– Если поступающие изъявят желание сдавать более одного предметного теста, а тесты будут проводиться в один день, то при регистрации они выберут, какой будет сдаваться в основную, а какой – в дополнительную сессию, – сообщили в Минобразования.

Также уточняется, что результаты экзаменов и тестов определят до 12 июля 2022 года.