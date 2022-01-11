Поступление на магистратуру-2022: появились даты регистрации и основной сессии испытаний

Министерство образования сообщило, что утвердило календарный план проведения испытаний для поступления на магистратуру в университетах Украины.
Как уточняется, в 2022 году Минобразования расширило сферу применения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) на магистратуру с использованием технологий ВНО.
Речь идет о специальностях отраслей:
- 05 – Социальные и поведенческие науки;
- 06 – Журналистика;
- 07 – Управление и администрирование;
- 08 – Право;
- 28 – Публичное управление и администрирование;
- 29 – Международные отношения.
В министерстве напомнили, что ЕПВИ предусматривает выполнение двух тестов: из общих учебных компетентностей и предметного.
Даты тестирований и экзаменов
Зарегистрироваться для участия в тестировании можно будет с 26 апреля по 17 мая.
Заниматься регистрацией будут приемные комиссии вузов.
Основную сессию тестирования, как сообщается, проведут в течение 20 июня – 1 июля 2022 года.
По общим учебным компетентностям абитуриентов протестируют 20 июня.
Единственный вступительный экзамен проведут 22 июня.
Предметные тесты запланированы на:
- 24 июня – экономика и международная экономика, право и международное право;
- 29 июня – учет и финансы, политология и международные отношения, психология и социология;
- 1 июля – управление и администрирование.
– Если поступающие изъявят желание сдавать более одного предметного теста, а тесты будут проводиться в один день, то при регистрации они выберут, какой будет сдаваться в основную, а какой – в дополнительную сессию, – сообщили в Минобразования.
Также уточняется, что результаты экзаменов и тестов определят до 12 июля 2022 года.