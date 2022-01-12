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Факты / Украина

Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной – местами до -24 градусов

Абрамова Юлия редактор ленты
Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной – местами до -24 градусов

В ночь на четверг, 13 января, столбики термометров опустятся до -11-19°C, на севере и северо-востоке страны до -18-24.

Завтра днем ​​температура воздуха будет составлять в большинстве областей -4-9°C, сообщила метеоролог Наталья Диденко.

В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от -3 до +2°C.

Ветер завтра удержится северо-западного направления. Он будет порывистый, временами даже штормовой.

Небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, местами на Севере и в Центре. Большая часть Украины попадет под влияние антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра ожидается значительное похолодание: ночью — до -19°C, но днем ​​в четверг температура воздуха повысится до -4°C.

На Маланки в столице следует ожидать снега и готовиться к гололеду.

Однако уже Василия, 14 января, в Киеве значительно потеплеет.

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Источник: Погода от Наталии Диденко

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