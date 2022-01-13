Без гимнастики для шеи: в приложении Дія анонсировали изменение в системе подписи

В четверг, 13 января, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как изменится подпись документов в приложении Дія.

По его словам, больше не нужно будет крутить головой – достаточно один раз моргнуть.

– И все, вы подтвердили личность и подписали документ, – рассказал Федоров.

Также опубликовано видео, где министр демонстрирует работу услуги.

Сервис Дія.Підпис в приложении Дія используется, к примеру, для генерирования Covid-сертификата.

Кроме этого, так можно подписать контракты, договоры аренды, заявления на отпуск.

– Мы работаем над тем, чтобы внедрить десятки новых услуг, но вместе с тем совершенствуем и те, что есть. Для нас это очень важно, ведь понимаем, что этот продукт нужно развивать. Дія.Підпис – самая защищенная цифровая подпись в смартфоне, и теперь она еще удобнее и проще, – утверждает Михаил Федоров.

Источник: Михаил Федоров

Фото: Минцифры для Фактов ICTV