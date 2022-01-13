В течение суток 12 января российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья медики оцениваются как удовлетворительное.

Согласно данным штаба ООС, противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов в сторону Прицепиловки.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 07.00 13 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что стало известно имя военного, который погиб 11 января во время вражеского обстрела вблизи Новотошковского Луганской области.

Смертельное ранение получил старший солдат Виктор Кучеренко. Проживал 28-летний военный в селе Новолазаровка Николаевской области.

Источник: Штаб ООС