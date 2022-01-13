Зеленский прокомментировал запуск украинского спутника на ракете SpaceX

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запуск украинского спутника Січ-2-30 на американской ракете SpaceX. Так, по словам Зеленского, это – очень важное событие.

– Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно, – рассказал президент.

Он напомнил, что спутник дистанционного зондирования Земли Січ-2-30 был разработан и создан ГП Конструкторское бюро Южное им. М. К. Янгеля совместно с другими украинскими предприятиями.

– Это полностью отечественная технология, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что нынешний успешный запуск стал первым за последние 10 лет выведением в космос украинского спутника.

– Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство, – резюмировал Владимир Зеленский.

Он сообщил, что это – успешный пример плодотворного сотрудничества компаний из Украины и США в сфере мирного освоения космоса.

Источник: Владимир Зеленский