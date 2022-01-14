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Факты / Украина

Стали известны имена военных, погибших 10 января на Донбассе

Марта Бондаренко редактор ленты
Військовий

На Донбассе 10 января в результате подрыва на мине погибли двое украинских военных. В Днепровском городском совете сообщили имена погибших воинов.

По словам заместителя директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлии Дмитровой, в результате подрыва на мине погибли 23-летний военнослужащий 25 отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший лейтенант Валерий Петренко.

Позже сообщат дату и время прощания с погибшими защитниками.

Напомним, что 11 января один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Фото: Dreamstime

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