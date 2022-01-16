Российско-оккупационные войска сегодня один раз открывали огонь на Донбассе. В результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, враг применил гранатометы, а также стрелковое оружие.

– С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В сторону Екатериновки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

В результате обстрела оккупантов был ранен один военнослужащий Объединенных сил. Его уже госпитализировали. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что рубежи украинских подразделений на Донбассе остаются неизменными.

Ранее сегодня стало известно, что российско-оккупационные войска разместили на временно оккупированных территориях Донбасса 275 единиц военной техники в нарушение Минских договоренностей. Вооружение размещено неподалеку от линии столкновения. В штабе ООС расценивают это как создание предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на востоке Украины.

Недавно в украинской разведке сообщили, что РФ готовит ряд провокаций против своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом армию Украины.