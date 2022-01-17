Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, являющегося фигурантом дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Соответствующее постановление обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Прокуратура просила наложить арест на имущество бывшего министра именно по “угольному делу” с целью обеспечения возможной конфискации имущества как вида наказания. И суд удовлетворил ходатайство.

В судебном постановлении отмечается, что задачей ареста имущества является предотвращение его укрывательства, повреждения, уничтожения или отчуждения, а также обеспечение сохранности вещественных доказательств или специальная конфискация.

Суд наложил арест на принадлежащие Владимиру Демчишину корпоративные права, земельные участки и недвижимость. Речь идет о:

• доле в размере 100% уставного капитала компании Лозонско Файненс ЛДТ (Британские Виргинские Острова);

• доле в размере 9,99% в уставном капитале компании АйСиЮ Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова);

• доле в размере 9,99% в уставном капитале компании Вестал Холдингз ЛТД (Кипр);

• земельном участке площадью 0,039 га в Киевской области;

• части жилого дома площадью 389,6 кв. м в Киевской области;

• части земельного участка площадью 0,0609 га в Киевской области;

• домовладении во Львовской области.

В судебном постановлении прямо не называется фамилия экс-министра. Однако отмечается, что это лицо, начавшее исполнять обязанности министра энергетики Украины со 2 декабря 2014 года. То есть речь идет именно о Владимире Демчишине.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Демчишину сообщили о подозрении в содействии террористическим организациям “Л/ДНР” (по ст. 258-3 УК Украины – Создание террористической группы или террористической организации).

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

По данным следствия, Демчишин издал ряд приказов в 2014-2015 годах о назначении представителей “Л/ДНР” на должности в госпредприятиях на оккупированных территориях, а также способствовал формальной перерегистрации этих предприятий в Киеве.

В дальнейшем были подписаны договоры с представителями террористических организаций по поставке угля на сумму более 3 млрд грн.

Следствие также настаивает, что Демчишин отменил решения своего предшественника, которые ставили работу предприятий на оккупированных территориях и сотрудничество с ними вне закона.

Подробнее об “угольном деле” и его фигурантах – читайте в материале.

Источник: Судебный репортер, Единый государственный реестр судебных решений