Ждут кадровых решений: Нафтогаз отреагировал на инцидент со взяткой в Укргаздобыче

НАК Нафтогаз Украины сотрудничает со Службой безопасности и Национальной полицией в борьбе с коррупцией.

В компании заявили, что проведут анализ принятия управленческих решений в Укргаздобыче, а также обстоятельств принятия на работу в 2016-2017 годах должностных лиц компании, которых СБУ подозревает в организации коррупционной схемы.

Кроме того, Нафтогаз анонсирует кадровые изменения в Укргаздобыче. Соответствующие предложения были подготовлены еще в декабре.

— Правление национальной компании подало на рассмотрение Кабинета министров и Министерства экономики предложения по кадровым изменениям в АО Укргаздобыча еще 7 декабря 2021 года, и с тех пор ожидает принятия решения. Для Нафтогаза как для национальной компании чрезвычайно важно развитие Украины, где коррупция — исключение, а не правило, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы являются определяющими для всех предприятий, которые входят в Группу Нафтогаз, — говорится в сообщении Нафтогаза.

Напомним, СБУ сообщила, что разоблачила должностных лиц Укргаздобычи на масштабной коррупционной схеме. Они якобы потребовали 400 тыс. грн взятки за беспрепятственное выполнение тендерных соглашений с частной компанией.

Одного из чиновников сотрудники СБУ задержали с поличным во время передачи взятки.

Источник: Нафтогаз