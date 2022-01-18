19 января в Украине стихнет ветер и усилятся морозы, а на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность – третий уровень.

Ветер ослабнет под действием гребня антициклона Dieter, который в среду будет влиять на территорию Украины с юго-запада. Его скорость будет достигать 7-12 м/с.

Атмосферные фронты отойдут в восточном направлении. Ночью на Левобережье и в Карпатах будет небольшой снег, а днем везде будет преобладать спокойная погода.

Температура ночью составит -5-10°, днем – от -3° до +2°.

В Карпатах и на северо-востоке страны ночью столбики термометров покажут -9-14°, днем – -4-9°.

Кроме того, на массиве Свидовец – на склонах гор Большая Близница, Близница и Малая Близница – наблюдаются карнизы, предупреждают в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Ослабление ветра и снеголавинная опасность в Карпатах: прогноз погоды на Крещение / 4 фотографии

В Киеве ночью 19 января будет до -8°, днем – -1-3°, на дорогах – гололедица.

В четверг, 20 января, в Украине предполагается мокрый снег. Больше подробностей о том, какой будет погода до конца рабочей недели, 21 января, читайте в материале.

Источник: Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, Укргидрометцентр, Наталья Диденко

Фото: Oleksandr Herlinskyi