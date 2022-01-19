Президент обсудил с главой МИД Канады вызовы безопасности Украины

Во вторник, 18 января, президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли ситуацию по безопасности вокруг Украины.

– Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации, – написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Он также рассказал, что Канада в очередной раз подтвердила свою неизменную поддержку украинской территориальной целостности и независимости.

Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. ???????? вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності ????????. pic.twitter.com/3PLl9wn7FI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2022

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пробудет в Украине с визитом с 17 по 18 января.

Жоли провела переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, а также – министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.