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Факты / Мир

Президент обсудил с главой МИД Канады вызовы безопасности Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Президент обсудил с главой МИД Канады вызовы безопасности Украины

Во вторник, 18 января, президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли ситуацию по безопасности вокруг Украины.

– Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации, – написал Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Он также рассказал, что Канада в очередной раз подтвердила свою неизменную поддержку украинской территориальной целостности и независимости.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пробудет в Украине с визитом с 17 по 18 января.

Жоли провела переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, а также – министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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