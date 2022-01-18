Погода в Украине 19 января ожидается солнечной по всей территории страны. Ночью в некоторых областях температура опустится до -12ºС.

На Западе синоптики прогнозируют от +2ºС до -1ºС днем, а ночью температура опустится до -8ºС. Холоднее всего в ночное время суток будет в Закарпатской области.

На Севере столбик термометра опустится до -7ºС днем ​​в некоторых областях, а ночью до -12ºС.

Частично плюсовая температура ожидается на Юге Украины со средним показателем от +2ºС до -2ºС днем, а ночью до -7ºС. В центральной части Украины тоже будет солнечно: днем ​​от +2ºС до -1ºС и ночью от -6ºС до -10ºС.

На Востоке будет без осадков. Днем столбик термометра будет колебаться от 0ºС до -7ºС, а ночью опустится до -10ºС.

Среда будет солнечной, однако погода в течение недели в Украине обещает быть переменчивой. Температура воздуха будет днем колебаться на уровне -1, -5, ночью похолодает до -14.