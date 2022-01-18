StarlightMedia представила Украину на Global Goals Business Forum в Дубае

18 января в рамках Экспо 2020 в Дубае начался Global Goals Business Forum. Это глобальное мероприятие, целью которого является объединение бизнесов и стимулирование дальнейших действий в направлении устойчивого и инклюзивного будущего.

Видение и действия украинского бизнеса на форуме представила Анастасия Штейнгауз, директор телеканала ICTV, который является частью медиагруппы StarlightMedia.

Global Goals Business Forum посвящен роли частного сектора в достижении Целей устойчивого развития, а также освещению сфер, где нужно прилагать особые усилия – от продвижения гендерного равенства и достойных условий труда до ускорения финансирования повестки дня до 2030 года и использования цифровой трансформации.

Кураторство над форумом совместно осуществляют Глобальный договор ООН с Экспо 2020 и Торгово-промышленной палатой Дубая.

– У каждого бизнеса, у каждого человека есть своя суперсила. Наша – возможность говорить с миллионами людей каждый день. И мы верим, что эта способность может помочь изменить мир к лучшему, трансформировать мышление и сделать так, чтобы каждый человек чувствовал веру в себя. Это не только о гендере, это о праве быть тем, кем ты хочешь, — отметила директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз, которая присоединилась к панели Ускорение прогресса в сфере гендерного равенства.

В своем выступлении она также напомнила о глобальных вызовах неравенства, которые обострились во время пандемии – росте количества пострадавших от домашнего насилия, трудностях домашней неоплачиваемой работы, недостаточной представленности женщин на высших управленческих позициях.

— Мы видим, что уровень домашнего насилия является невероятно высоким. Это комплексная и сенситивная проблема, и мы делаем все возможное, чтобы внести свой вклад в ее преодоление. Мы чувствуем двойную ответственность, ведь мы не только работодатель, но и медиалидер. Поэтому не только внедрили первую в Украине корпоративную программу противодействия насилию, которая помогает нашим сотрудникам/цам, но и запустили публичную кампанию с участием наших звезд. Мы хотим использовать силу нашего голоса, чтобы донести ключевой месседж: любые проявления насилия — недопустимы, — добавила Анастасия Штейнгауз.

StarlightMedia является членом сети Глобального договора ООН в Украине и первым национальным бизнесом, который присоединился к Международным принципам расширения прав и возможностей женщин (WEPs).