Военная помощь для Украины и письменный ответ на предложения РФ: о чем говорили Блинкен и Лавров

21 января в отеле President Wilson в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В результате встречи Блинкена и Лаврова, как и ожидалось, большого дипломатического прорыва не случилось.

Но стороны сделали ряд важных заявлений, содержание которых читайте в материале Фактов ICTV.

Позиция главы МИД России Сергея Лаврова

Министр иностранных дел РФ Лавров, который вышел к прессе первым, назвал разговор со своим американским коллегой откровенным и полезным, но оценил встречу как “промежуточную”, предполагая, что после нее следует ожидать следующих переговоров.

Он заявил, что Москва ожидает письменного ответа США на свои так называемые предложения по безопасности, и сказал, что от них будут зависеть дальнейшие переговоры.

Сергей Лавров также уточнил, что США, якобы, согласились дать свой письменный ответ на следующей неделе.

После этого, по словам российского министра, возможен следующий контакт РФ с США.

Лавров уточнил, что во время встречи с Блинкеном он от имени РФ очередной раз оспаривал право других стран свободно выбирать союзы и альянсы.

Он также назвал предупреждения о санкциях и последствиях в случае военного вторжения России в Украину “раскручиванием истерики”.

Сергей Лавров подчеркнул: РФ, якобы, не собирается нападать на Украину.

Он упомянул Минские договоренности и в очередной раз повторил риторику Кремля о их якобы невыполнении Киевом.

Министр иностранных дел России выразил недовольство в связи с тем, что действия РФ в Украине и на ее границах Блинкен указывал в качестве главной темы переговоров.

Лавров заявил, что в Кремле считают возможными прямые переговоры президента России Владимира Путина с американским главой Джо Байденом, если в этом будет такая необходимость, но на их организацию “потребуется время”.

Позиция госсекретаря США Энтони Блинкена

Американский госсекретарь оценил разговор с Сергеем Лавровым как откровенный и предметный. Также он называл его скорее “обменом тревогами и идеями”, чем переговорами.

Он уточнил, что США планируют передать РФ письменный ответ на предложения по безопасности.

– Мы договорились о том, что передадим России наш ответ на те обеспокоенности, которые были озвучены, поделимся своими обеспокоенностями, изложим наши идеи для дальнейшего рассмотрения, и дадим возможность ознакомиться с ними российской стороне. Затем будем решать, как двигаться дальше, – отметил госсекретарь.

Блинкен сообщил, что несмотря на то, что РФ пошла на дипломатические переговоры, она не прекращает эскалацию и отказывается отводить свои войска от украинских границ.

– Мы и наши союзники готовы равноценно сделать все, что от нас зависит, чтобы дать понять России, что будет быстрый, жесткий и единый ответ на любую агрессию в сторону Украины, – сказал Энтони Блинкен, и уточнил, что речь идет, в том числе, о кибератаках.

Госсекретарь США призвал Кремль доказать, что Россия не планирует вторжение в Украину. Для этого он призвал ее к деэскалации, и сказал, чтобы Кремль отозвал войска, раз уж не собирается нападать.

Блинкен добавил, что есть вещи, в которых США в переговорах с Россией отступать не намерены. Среди них – фундаментальные принципы: открытые двери НАТО и право каждой страны решать за себя.

– Один народ не может просто так менять границы другой страны и влиять силой, заставляя соседей менять свои решения и стремления, – сообщил Блинкен.

Американский госсекретарь напомнил, что Соединенные Штаты остаются верными своему принципу не решать что-либо об Украине без Украины, о НАТО без Альянса или о Европе без нее.

Энтони Блинкен подчеркнул, что несмотря на то, что Украина не является членом НАТО и не подпадает под обязательства по статье 5 (о коллективной защите членов Альянса. – Ред.), США и Альянс собираются сделать все возможное, чтобы защитить ее, и предотвратить новую агрессию РФ.

Американский госсекретарь заявил, что именно военная поддержка Украины и усиление восточных союзников НАТО стали самым эффективным способом сдерживания России от агрессии.

В связи с этим Блинкен напомнил, что в этом году США предоставили Украине самую масштабную военную поддержку с 2014 года, и что остальные союзники Альянса действовали таким же образом.

Энтони Блинкен, так же, как и Лавров, заявил о возможности новых переговоров Байдена и Путина, если это будет необходимо.

В конце брифинга госсекретарь США подчеркнул, что именно поведение Кремля привело к тому, что теперь все опасаются РФ. В качестве доказательств он привел цифры по росту поддержки членства НАТО в Украине с 30% до 60%, а также – снижение доверия украинцев к жителям РФ с 70% до 30%.

Он указал в этой связи и на увеличение расходов Европы на оборону.