День Соборности: как отметили праздник города Украины

В субботу, 22 января, Украина отпраздновала День Собороности – праздник, который нераздельно связан с обретением нашей страной независимости.

Как отметили День соборности разные города Украины – от Киева до Донецкой и Луганской областей, от Херсона и до Ивано-Франковщины – читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Столица отметила этот день с помощью ежегодной акции под названием Живая цепь Соборности.

По традиции, участники мероприятия собрались на мосту Патона и символически соединили берега Днепра живой цепью.

У активистов в руках были длинные флаги, с которыми они шли навстречу друг ко другу колоннами. Левый берег символизировал Украинскую Народную Республику, а правый – Западно-Украинскую Народную Республику.

Встретившись в центре, эти колонны образовали тридцатиметровый государственный флаг.

Запорожье

В Запорожье в этом году отметили День Соборности с размахом – во флешмобе Живая цепь участвовал президент Владимир Зеленский, который открывал новый вантовый мост.

По данным Офиса президента, берега реки Днепр в Запорожье соединили более 1500 человек.

Зеленский напомнил наставления поколения борцов за украинскую свободу – они не сдавались, чтобы восстановить независимость государства. Задачей этого и последующих поколений, по мнению главы государства, является сохранение этой независимости.

Ужгород

Ужгород также организовал цепь единства ко Дню Соборности Украины. Там мероприятие стартовало в 10 утра возле памятника Тарасу Шевченко.

Там развернули 100-метровое знамя, после чего участники акции вместе с государственным флагом прошли к памятнику президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Активисты прошли по пешеходному мосту и создали цепь единства из 150 человек.

Львов

Во Львове ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь единства перед памятником Тарасу Шевченко. По данным полиции диалога, в акции участвовало несколько сотен человек.

Львовяне собрались на проспекте Свободы после обеда и символически взялись за руки с украинскими флагами в руках.

Хмельницк, Тернополь

Жители Хмельницка и Тернополя устроили общую акцию единения между городами на реке Жердь.

Участники уточнили, что сейчас, когда Украине угрожает российский агрессор, жителям как никогда нужно встать бок о бок, объединиться и поддерживать тех, кто защищает страну от врага.

Во время мероприятий в честь Дня Соборности также прошла реконструкция боев, участники которых запечатлели события разных исторических эпох.

Херсон

Около 150 жителей Херсона собрались на Антоновском мосту и образовали таким образом цепь единства. Многие из них пришли с лентами, украинскими флагами, некоторые – еще и с вышитыми рушниками.

Участники акции скандировали:

– Одна, единственная, соборная Украина!

На вопрос СМИ о том, как они узнали об этой акции, люди рассказали, что узнали о ней из соцсетей.

Проезжавшие по мосту водители сигнализировали в поддержку участников живой цепи. Люди после окончания мероприятия уходили, распевая гимн.

Луганская область

На Луганщине в рамках мероприятий по случаю Дня Соборности также провели массовую акцию цепь единения. Там она прошла в сквере возле Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра в Северодонецке.

Донецкая область

В Донецкой области в прифронтовом Торецке по случаю Дня Соборности запустили флешмоб под названием Мы – это Украина.

Для участия в нем жители Донетчины фотографируются с государственным флагом Украины и названием праздника.

Также там прошли мероприятия с участием местных властей, которые возложили цветы к Камню памяти и к памятному знаку защитникам Украины, павшим за освобождение Торецка.

Память погибших героев, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, почтили минутой молчания.

Житомир

В Житомире по случаю 103-летия Соборности Украины прошли мероприятия с участием государственных деятелей.

Участники акции возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Грушевскому, могилам участников украинских национально-освободительных соревнований Николая Сциборского и Емельяна Сеника и памятника Олегу Ольжичу.

Кривой Рог

В Кривом Роге прошло шествие ко Дню Соборности, участники которого, как и в других городах, образовали живую цепь единства.

Всего на акцию пришло около 250 человек. Люди двигались навстречу друг другу из западной и восточной частей улицы Соборности двумя колоннами, которые, впоследствии, слились в одну.

Ивано-Франковск

Жители Ивано-Франковская в День Соборности собрались возле памятника деятелем ЗУНР на улице Грюнвальдской, 11.

Черкассы

На Черкащине представители местных властей, педагоги и военные почтили память тех, кто боролся за украинскую Независимость.

В честь этого они возложили цветы к памятнику Борцам за свободу Украины.

Сумы

Жители Сум собрались в центре города около 10 утра на улице Соборной. Они также провели митинг в сквере имени Тараса Шевченко и возложили цветы к подножию его памятника.

Вечером сумчане в честь праздника создали карту Украины из свеч.

Одесса

В Одессе в честь Дня соборности возложили цветы возле памятника Тарасу Шевченко. Тем временем на Приморском бульваре создали традиционную цепь единения, участники которой скандировали: “Вместе и до конца”, “Слава Украине – Героям слава”, “Слава Вооруженным Силам Украины”, “Слава нации – смерть врагам”.

Также почти две сотни будущих флотских офицеров вместе с товарищами из других вузов выстроились возле Дюка в надпись “Разом”.

После завершения мероприятий все участники вместе спели гимн Украины.

Винница

Винничане, отмечая День Соборности, возложили цветы к Мемориалу Славы и памятному знаку Небесной сотни и Героям АТО/ООС.

Полтава

Отмечая День Соборности Украины в Полтаве под гимн Украины возложили цветы возле памятника Тарасу Шевченко.

Также на мосту через Ворсклу неподалеку от Южного вокзала провели живую цепь единства.

Николаев

В Николаеве горожане собрались возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы спеть гимн Украины и возложить цветы.

Образовав цепь единения, они прошли к памятнику Вячеславу Чорноволу.

По данным местных властей, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Днепр

В Днепре в честь Дня Соборности Украины 420 курсантов Днепропетровского университета внутренних дел сформировали надпись “Слава Украине! Героям Слава!” и образовали контур карты Украины.

Также в честь праздника жители Днепра традиционно принесли большие букеты роз к памятнику молодого Шевченко.

Антарктида

Мероприятия проходили также на станции Академик Вернадский, где украинские полярники в честь Дня соборности образовали цепь единства в снежном тоннеле.

К украинцам присоединились и французские исследователи, которые также работают на станции.

Источник: ОП, Национальный антарктический научный центр, Суспільне, Укринформ, Голос Украины, Руслан Марцинкив, ВМС ВСУ, Винницкая ОГА, Днепропетровский университет внутренних дел, Ровенская областная государственная администрация

Фото: Факты ICTV, Национальный антарктический научный центр, ОП, Суспільне, Галас, Луганская ОГА, Житомирский городской совет, Руслан Марцинкив, Cумская ОГА, ВМС ВСУ, Винницкая ОГА, Днепропетровский университет внутренних дел, Ровенская областная государственная администрация