Ветер усилится, а температура снизится: прогноз погоды в Украине на 24 января

24 января в Украине усилятся морозы, а на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей и среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Снег в понедельник ожидается на востоке, в центре и на юге Украины, когда на севере и западе существенных осадков не будет.

Ветер усилится до 7-12 м/с и будет влиять на территорию Украины с севера на юг.

На дорогах всей Украины ожидается гололедица.

Температура по всей стране днем ​​будет составлять -4-6°, а ночью – от -7 до -9°.

Максимальная низкая температура ожидается в Карпатах: тут ночью прогнозируют от -14 до -16 °, когда днем ​​от -6 до -8°.

В течение 24 января в горах Черновицкой области сохранится умеренная опасность второго уровня.

В Киеве ночью 23 января будет до -9°, а днем ​​температура будет колебаться от -4 до -6°, на дорогах, как и по всей стране, гололедица.

Источник: Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, Укргидрометцентр, Наталка Диденко