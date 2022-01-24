24 января в СМИ распространяется информация о смерти бывшей первой леди страны Людмилы Янукович. В окружении беглого экс-президента эту информацию опровергают.

О том, что Людмила Янукович умерла, накануне вечером сообщил в соцсети политтехнолог Владимир Петров. По его словам, это произошло 23 января.

Однако сегодня, 24 января, Юрий Кирасир, адвокат старшего сына Виктора и Людмилы Януковичей Александра, назвал эту информацию ложью и черным пиаром.

– Информация, распространяемая отдельными безответственными персонами, о смерти Людмилы Александровны Янукович – не более, чем самый черный пиар, – написал он.

Людмиле Янукович сейчас 72 года. Она родилась 9 октября 1949 года в Енакиево Донецкой области. За Виктора Януковича вышла замуж в ноябре 1971-го.

Сейчас нет достоверной информации о том, где и с кем живет бывшая первая леди. Также неизвестно, разведена ли она с Виктором Януковичем.

Их младший сын Виктор погиб в марте 2015 года на озере Байкал. Он похоронен на Братском кладбище в Севастополе, где Людмилу Янукович неоднократно видели.