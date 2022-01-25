Для того, чтобы свободно путешествовать по Европе необходимо иметь биометрический заграничный паспорт.
Ажиотаж спал, очередей и проблем с изготовлением паспортов уже нет.
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Факты ICTV предлагают ознакомиться с тем, где можно сделать биометрический паспорт и какие для этого нужны документы.
Где оформить
Граждане Украины могут оформить биометрический паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в отделении Паспортного сервиса Документ.
Полный список адресов отделений всех организаций по оформлению паспортов можно найти здесь.
Чтобы долго не ждать, можно записаться в электронной очереди. Сделать это можно здесь.
Какие документы нужны для оформления
Для украинцев старше 16 лет:
- заявление-анкета (заполняется в центре);
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- оплаченный счет за административный сбор;
- старый загранпаспорт (при наличии).
Для украинцев младше 16 лет:
- заявление-анкета (заполняется в центре);
- свидетельство о рождении или паспорт, если есть;
- оплаченный счет за административный сбор.
К слову, старый загранпаспорт проверяется, но остается у владельца и является действительным до конца срока, указанного в нем.
Во время оформления сотрудник организации сканирует отпечатки указательных пальцев, фотографирует и оцифровует подпись.
Сколько стоит паспорт и сколько ждать
В отделении ГМС:
- 20 рабочих дней – 682 грн;
- 7 рабочих дней – 1034 грн;
- 3 рабочих дня – 1034 грн. (делается при наличии документа, подтверждающего срочный выезд за границу).
Оплатить можно в любом банке и в терминалах Государственной административной службы.
В отделении Паспортного сервиса ГП Документ:
- 7 рабочих дней – 1434 грн;
- 20 рабочих дней – 1082 грн.
Оплатить можно в терминалах на месте. В отделениях есть консультанты, которые помогут быстро и правильно все оплатить.
Когда забрать паспорт и какие нужны документы
По факту готовности загранпаспорта вам придет СМС на указанный при оформлении мобильный номер.
Также следить за готовностью документа можно здесь, если оформили в ГМС или здесь, если в ГП Документ.
Для получения биометрического паспорта необходимо предъявить паспорт гражданина Украины.
К слову, украинский паспорт поднялся на 43-ю строчку в рейтинге компании Henley & Partners.