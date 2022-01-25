Для того, чтобы свободно путешествовать по Европе необходимо иметь биометрический заграничный паспорт.

Ажиотаж спал, очередей и проблем с изготовлением паспортов уже нет.

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Факты ICTV предлагают ознакомиться с тем, где можно сделать биометрический паспорт и какие для этого нужны документы.

Где оформить

Граждане Украины могут оформить биометрический паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в отделении Паспортного сервиса Документ.

Полный список адресов отделений всех организаций по оформлению паспортов можно найти здесь.

Чтобы долго не ждать, можно записаться в электронной очереди. Сделать это можно здесь.

Какие документы нужны для оформления

Для украинцев старше 16 лет:

заявление-анкета (заполняется в центре); паспорт гражданина Украины; идентификационный код; оплаченный счет за административный сбор; старый загранпаспорт (при наличии).

Для украинцев младше 16 лет:

заявление-анкета (заполняется в центре); свидетельство о рождении или паспорт, если есть; оплаченный счет за административный сбор.

К слову, старый загранпаспорт проверяется, но остается у владельца и является действительным до конца срока, указанного в нем.

Во время оформления сотрудник организации сканирует отпечатки указательных пальцев, фотографирует и оцифровует подпись.

Сколько стоит паспорт и сколько ждать

В отделении ГМС:

20 рабочих дней – 682 грн;

7 рабочих дней – 1034 грн;

3 рабочих дня – 1034 грн. (делается при наличии документа, подтверждающего срочный выезд за границу).

Оплатить можно в любом банке и в терминалах Государственной административной службы.

В отделении Паспортного сервиса ГП Документ:

7 рабочих дней – 1434 грн;

20 рабочих дней – 1082 грн.

Оплатить можно в терминалах на месте. В отделениях есть консультанты, которые помогут быстро и правильно все оплатить.

Когда забрать паспорт и какие нужны документы

По факту готовности загранпаспорта вам придет СМС на указанный при оформлении мобильный номер.

Также следить за готовностью документа можно здесь, если оформили в ГМС или здесь, если в ГП Документ.

Для получения биометрического паспорта необходимо предъявить паспорт гражданина Украины.

К слову, украинский паспорт поднялся на 43-ю строчку в рейтинге компании Henley & Partners.