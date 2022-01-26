Погода в Украине 27 января будет снежной на Севере, в Центре и на Западе. На остальной территории будет облачно и без осадков.

Ветер в четверг днем будет юго-западным. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

На Севере днем прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха составит до -6° в Сумской области. В Житомирской и Киевской областях столбики термометров поднимутся до +1°.

Ночью наиболее морозно будет опять же в Сумской области – до -12°.

-6° днем и -12° ночью 27 января будет на Востоке, в частности в Луганской области.

От -2° до +2° в четверг прогнозируется на Западе. В течение дня там преимущественно будет идти мокрый снег с дождем.

Мокрый снег будет идти и в центральных областях, кроме Кировоградской. Дневная температура составит до -3° днем и до -8° ночью (в Полтавской области).

На Юге, согласно прогнозу Укргидрометцентра, наиболее прохладно будет в Запорожской области – до -4° днем и -8° ночью.

В Киеве днем столбики будут держаться выше нуля – до +1°. Ночью ожидаются морозы до -7°.

Ожидается, что погода в феврале 2022 года в Украине будет характерной для этого периода.

Средняя температура воздуха должна держаться в пределах от 0 до -4°.

До +1° должно быть на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков предполагается на уровне 22-40 мм.

В Карпатах и в Крыму – вдвое больше – до 52-75 мм.