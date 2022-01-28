Петиция с требованием принять Стамбульскую конвенцию во второй раз набрала 25 тыс. голосов

Вторая петиция за ратификацию Стамбульской конвенции на сайте ОП набрала необходимые 25 тыс. голосов. По закону теперь ее должен рассмотреть президент.

В мае прошлого года первая петиция по этой же теме собрала более 25 тыс. голосов. Тогда Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, но этого не произошло.

Согласно закону, президент должен дать ответ на петицию, набравшую такое количество голосов, не позднее, чем через три месяца.

Инициатором второй петиции стала общественная организация Марш женщин, а саму петицию подала активистка Елена Шевченко.

В петиции присутствует обращение к Владимиру Зеленскому, чтобы он способствовал внесению законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции в ВРУ, провел консультации со всеми политическими силами и партиями/фракциями в парламенте и обеспечил прозрачное и независимое голосование по принятию законопроекта.

Стамбульская конвенция и Украина

По данным МВД, в 2021 году на 56% увеличилось количество обращений в полицию по поводу домашнего насилия, если сравнивать это с годом 2020.

Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но документ до сих пор не был ратифицирован.

В мае 2020 года в ООН призвали Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции. Уже в ноябре 2021 года с подобным призывом к Украине обратились страны ЕС, Великобритания, Канада, Норвегия и Швейцария.

Ранее Факты ICTV сообщали о причинах домашнего насилия и куда следует обращаться в такой ситуации.

Источники: Olena Shevchenko, Офис президента