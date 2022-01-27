Рада ратифицировала соглашение с Британией о кредите для ВМС Украины на £1,7 млрд

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по кредиту для Военно-морских сил Украины в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Эти деньги планируют направить на закупку и обслуживание двух противоминных кораблей, совместное производство восьми ракетных кораблей и фрегата.

Также планируется поставка и модернизация вооружения для имеющихся уже судов и консультационно-техническая поддержка строительства военно-морской инфраструктуры.

Как объяснил заместитель министра обороны Александр Полищук во время доклада в Верховной Раде, это соглашение направлено на переоснащение Вооруженных сил новым и модернизированным вооружением, которое позволит эффективно выполнять задачи, стоящие перед ВМС по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей.

В январе в Украину из Великобритании уже прибыла партия противотанкового вооружения.

Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС. Лондон передал вооруженным силам противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается самым лучшим в мире в своем классе.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности выделить Украине больше оружия.