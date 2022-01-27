В течение 26 января и по состоянию на 07.00 27 января не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

– Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – сообщили в штабе ООС.

Напомним, что в течение суток 25 января было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Состояние здоровья одного раненого врачи оценивают как удовлетворительное, второго – средней тяжести.

Источник: Штаб ООС

Фото: ОТУ Схід