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Факты / Украина

За сутки в зоне ООС не зафиксировали ни одного обстрела

Татьяна Забожко редактор ленты
Донбас, ООС

В течение 26 января и по состоянию на 07.00 27 января не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

– Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – сообщили в штабе ООС.

Напомним, что в течение суток 25 января было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Состояние здоровья одного раненого врачи оценивают как удовлетворительное, второго – средней тяжести.

Источник: Штаб ООС

Фото: ОТУ Схід

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