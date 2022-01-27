В течение 26 января и по состоянию на 07.00 27 января не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
– Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – сообщили в штабе ООС.
Напомним, что в течение суток 25 января было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Состояние здоровья одного раненого врачи оценивают как удовлетворительное, второго – средней тяжести.
Источник: Штаб ООС
Фото: ОТУ Схід