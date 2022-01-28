США-Россия-Украина: Зеленский предложил новую переговорную площадку

Президент Владимир Зеленский утверждает, что хотел бы, чтобы существовала переговорная площадка по урегулированию ситуации на востоке Украины в формате США-Россия-Украина.

Об этом он сказал во время общения с представителями иностранных СМИ 28 января.

– Как президент я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки договоренностей. Даже не результата – для начала обсуждения. Потому что когда говорят, что нет оружия – что может сделать президент (США Джо, – Ред.) Байден? Я не знаю, может ли он (что-то сделать в такой ситуации, – Ред.), – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что хотел бы верить, что президент Байден сможет что-то сделать в такой ситуации.

– И чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс, – добавил Зеленский.

Президент сообщил, что не стал бы ставить такой формат в ранг более приоритетного, чем нормандская четверка.