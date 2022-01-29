Мнения стран НАТО разделились: Столтенберг о поставках нового вооружения Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что мнения стран-участников Альянса относительно поставок нового оборонного вооружения Украине разделились.

– Я считаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем модернизировать оборонные ведомства, бороться с коррупцией, создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонного вооружения, то у союзников разные взгляды, – заявил Столтенберг в интервью El Pais.

Он добавил, что некоторые из союзников – как Британия, страны Балтии или США, – предоставляют вооружение, так Украина имеет право на самооборону.

– Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН, – отметил генсек НАТО.

Напомним, в Украину из США прибыло уже четыре самолета с оборонной помощью, часть из которой – сотни Javelin. От стран Балтии наша страна получила Javelin и Stinger. От Британии – ПТРК NLAW.

Страны Запада помогают Украине с вооружением на фоне опасений по поводу возможного вторжения РФ.