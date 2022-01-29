Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Мнения стран НАТО разделились: Столтенберг о поставках нового вооружения Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что мнения стран-участников Альянса относительно поставок нового оборонного вооружения Украине разделились.

– Я считаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем модернизировать оборонные ведомства, бороться с коррупцией, создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонного вооружения, то у союзников разные взгляды, – заявил Столтенберг в интервью El Pais.

Он добавил, что некоторые из союзников – как Британия, страны Балтии или США, – предоставляют вооружение, так Украина имеет право на самооборону.

– Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН, – отметил генсек НАТО.

Напомним, в Украину из США прибыло уже четыре самолета с оборонной помощью, часть из которой – сотни Javelin. От стран Балтии наша страна получила Javelin и Stinger. От Британии – ПТРК NLAW.

Страны Запада помогают Украине с вооружением на фоне опасений по поводу возможного вторжения РФ.

Читайте
ПЗРК Stinger: что известно о вооружении, которое предоставят Украине

Источник: УНН

Фото: Офис президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка