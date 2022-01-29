В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки по стране зафиксировали очередной антирекорд – 37 351 новый случай.

При этом число летальных случаев достигло 149, а за все время эпидемии от коронавирусной инфекции в Украине умерло более 100 тысяч человек.

Пандемия в последние несколько лет вывела организацию похорон в перечень главных вопросов, которые стало необходимо куда чаще, чем раньше, решать людям по всему миру.

Что делать в случае смерти родственника? Куда обращаться и какие документы необходимо оформить? Ответы на эти и другие вопросы – читайте в нашем материале.

Что делать, если родственник умер дома

В случае, если это произошло в будний день до 15.00 часов, в первую очередь необходимо позвонить его семейному врачу. В таком случае не подойдет другой медик, в том числе и ваш.

Если родственник умер в поздний час или на выходных – звоните в скорую по номеру 103. Назовите адрес, где это произошло, после чего объясните ситуацию.

После этого звоните в полицию по номеру 102 и ждите приезда наряда.

Важно! До приезда врача и полиции ни в коем случае не меняйте положение тела умершего, а также не двигайте предметы, которые его окружают.

После прибытия врач констатирует смерть и осмотрит умершего на предмет следов насильственной смерти. Если до того как умереть ваш родственник долго болел, нужно будет показать подтверждающие это медицинские справки и диагнозы из больницы, где он наблюдался.

Если врач подтвердит, что признаков насильственной смерти нет, то он должен будет в присутствии полиции выдать вам справку в двух экземплярах, на которой будет написана дата и время смерти. Там также укажут, что смерть не насильственная.

Один из экземпляров оставят вам, другой – отдадут полиции.

Если же врачу не удастся установить причину гибели вашего родственника на месте, тело заберут в морг и проведут вскрытие.

Эта процедура обычно не касается пожилых людей, умерших от старости. А также – тех, кого забрала продолжительная болезнь.

Далее вам нужно будет получить в морге врачебное свидетельство о смерти вашего родственника.

После этого – поезжайте в местные Органы регистрации актов гражданского состояния (ОРАГС), там вам нужно будет оформить свидетельство о смерти.

Если ваш родственник умер ночью, то для того, чтобы получить справки в больнице и ОРАГСе, нужно будет ждать утра.

Также вам придется обратиться в ритуальную службу, которая поможет организовать похороны, назначить дату, время и место погребения. Отметим, что будет лучше найти такую службу самостоятельно, изучив цены и отзывы, так как ваш номер и адрес могут получить сотрудники недобросовестных ритуальных служб, которые сами будут звонить или даже придут на дом. Они попытаются вам навязаться и могут воспользоваться вашим уязвимым состоянием, чтобы продать вам как можно больше ненужных и дорогих услуг.

Также важно, чтобы вы ни в коем случае не отдавали никаким похоронным агентам (не важно, чужим или даже кому-то из знакомых) документы, которые дал вам врач. Все связанные со смертью вашего родственника бумаги держите при себе.

В соответствии с законодательством Украины, вам необходимо будет заключить с сотрудниками ритуального агентства договор. Определите услуги, которые вам предоставят, а также цену, в которую вам это обойдется, и оплатите их.

После этого можно оповестить о смерти родного человека всех родственников и знакомых.

Ритуальная служба поможет организовать поминальный обед.

Далее – обратитесь за компенсацией за погребение.

Что делать, если родственник умер в больнице

Обычно в таких случаях тело усопшего помещают в больничный морг. Услуги морга платные, цена за сутки зависит от города и больницы.

В морге врач-патологоанатом произведет вскрытие тела, чтобы определить причины смерти.

После этого вам выдадут справку, в которой укажут причину смерти и врачебное свидетельство о смерти вашего родственника.

Следующие пункты – те же, что и в случае кончины дома.

Какие документы нужно оформить в случае смерти родственника

В список таких документов входят:

Медицинское свидетельство о смерти (выдает врач или сотрудники морга) – для его получения предоставьте свой паспорт, паспорт родственника и его медицинскую карту;

Гербовое свидетельство о смерти – выдает ОРАГС. Для его получения нужно предоставить паспорта – свой и умершего родственника, медосвидетельствование о наступлении смерти и заявление о регистрации смерти в письменной форме.

Какие вещи нужно приготовить для того, чтобы похоронить родственника

Для того, чтобы похоронить человека, понадобится:

гроб;

ритуальные принадлежности;

венки;

искусственные цветы;

одежда (включая белье) для погребения.

Что такое материальная помощь за похорон родственника

Получить полную компенсацию от государства за организацию похорон, а также за установку памятника на могиле можно, если умерший:

имел особые заслуги перед родиной;

был участником боевых действий;

имел инвалидность вследствие войны.

В остальных случаях – от государства положена финансовая помощь. Получить ее можно в течение семи рабочих дней с момента письменного обращения за ней.

На то, чтобы подать такое обращение, у вас есть шесть месяцев после смерти родственника.

За застрахованных лиц финансовую помощь должны оказать по месту работы.

За пенсионера – в органах Пенсионного фонда по его месту жительства.

Если ваш родственник умер в результате несчастного случая, который произошел на производстве, то пособие выплатит Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

За людей, не достигших пенсионного возраста, не работавших официально, не служивших в армии и не учившихся, а также – не зарегистрированных в центре занятости в качестве безработного, должны выплачивать помощь местные органы по последнему месту жительства.

Какие документы нужны, чтобы получить матпомощь

Среди документов, которые нужны на получение материальной помощи от государства:

выписка из государственного реестра о смерти;

ваш паспорт и идентификационный код;

справка из Пенсионного фонда;

справка из Центра занятости;

справка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

документ, который подтверждает осуществление захоронения.

Какие выплаты положены разным категориям людей

Родственникам умершего пенсионера должны выплатить компенсацию в размере его двухмесячной пенсии.

Если этот пенсионер был военнослужащим – в размере трехмесячной пенсии, при этом сумма не может быть меньше минимальной зарплаты.

Родственники официально трудоустроенных людей получат оплату, которую ежегодно определяет Фонд социального страхования.

Семьи умерших безработных – сумму, которую определяет Государственный центр занятости.

Родственники других категорий людей получают деньги по распоряжению районной государственной администрации в зависимости от наличия финансирования.