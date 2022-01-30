Несмотря на призывы Киева к странам-партнерам не нагнетать ситуацию из-за угроз России, посольство США в очередной раз рекомендовало американским гражданам покинуть территорию Украины.

Соответствующие рекомендации были обнародованы на сайте диппредставительства в субботу, 29 января.

– Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за повышенных угроз военных действий со стороны России, и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть вариант выезда из страны сейчас, коммерческим или другим частным транспортом, — говорится в сообщении.

Посольство перечислило для американских граждан варианты выезда из Украины наземным транспортом. В число государств, через которые американцам рекомендовали добираться домой через наземные границы, попали: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова (за исключением оккупированного российскими войсками Приднестровья).

При этом гражданам США посоветовали обращать внимание на ограничения, действующие в той или иной стране из-за пандемии коронавируса.

Дополнительно находящимся в Украине американцам советуют: постоянно следить за новостями; иметь план на случай непредвиденных обстоятельств; получить Covid-прививки, что облегчит путешествия; заполнить форму для более удобной коммуникации с дипломатами (например, на случай, если потребуется уехать из Украины); следить за советами Госдепартамента США по путешествиям.

– Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты, — отмечается в сообщении.

Недавно Госдепартамент США решил сократить штат посольства в Киеве из-за угроз России. Рекомендация также касалась семей американских дипломатов. Такое решение в Вашингтоне объяснили “соображениями осторожности”.

26 января посольство США призвало американцев выезжать из Украины из-за угрозы нападения России.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивал, что ситуация в Украине сейчас контролируемая, и никаких оснований для паники нет. Данилов отмечал, что сейчас нет подтверждения возможности наступления на Украину со стороны российских войск. А в случае чего – Вооруженные силы Украины готовы дать отпор.

Министр обороны Алексей Резников также на днях сообщил, что по состоянию на сегодняшний день Россия не создала ударную группировку, которая могла бы осуществить вторжение в Украину, Россия не создала. Поэтому оснований считать, что уже завтра РФ может вторгнуться в Украину, с военной точки зрения нет.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и иностранные СМИ не нагнетать панику по поводу войны Украины с РФ, поскольку это вредит экономике нашего государства.

Источник: Посольство США в Украине