Канада в ближайшее время направит в Украину 60 своих военнослужащих в рамках расширения операции Unifier.

Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд на встрече с главой МВД Украины Денисом Монастырским.

— В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии (Unifier – Ред.). Есть возможность увеличить численность контингента до 400 человек, – сказала она.

Анита Ананд и Денис Монастырский на встрече обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также планы украинского МВД по обустройству более 2 тыс. км границы страны с Россией и Беларусью.

Напомним, 30 января глава канадского минобороны прибыла в Киев с двухдневным визитом.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят около 200 канадских военных.

Как отметила Анита Ананд, с 2015 года в рамках операции было подготовлено около 30 тыс. военнослужащих ВС Украины, а также более 2 тыс. бойцов украинской Национальной гвардии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 января сообщил, что канадские военные инструкторы продлят свою миссию в Украине в рамках Unifier до 2025 года. По его словам, численность контингента со временем будет увеличена с 200 до 400 человек.