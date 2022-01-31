Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска: ранен местный рыбак

Российские наемники 31 января около 11.30 из временно оккупированного поселка Лозовое выпустили пять очередей из автоматического оружия в сторону Светлодарска.

В результате обстрела пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил местный житель 1953 года рождения, который рыбачил на Углегорском водохранилище.

68-летнего пенсионера медицинское подразделение одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины доставило в Светлодарскую городскую больницу.

— Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса, — отмечают в штабе ООС.

За прошедшие сутки 30 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение.

В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Фото: ООС