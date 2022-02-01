Было бы политической и гуманитарной катастрофой: Джонсон о возможном вторжении РФ

Дальнейшее возможное вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой для РФ и мира.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина, — подчеркнул Джонсон.

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