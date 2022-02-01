Во вторник, 1 февраля, Великобритания объявила о выделении Украине помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов. Средства, в частности, будут направлены на укрепление энергонезависимости нашего государства.

Об этом объявила пресс-служба британского правительства на фоне визита премьера Британии Бориса Джонсона в Украину.

Согласно сообщению, Лондон выделяет помощь для поддержки стабильного госуправления в Украине и энергетической независимости.

– Новое финансирование в размере 88 млн фунтов стерлингов, в том числе в рамках Фонда эффективного управления Великобритании, поддержит эту работу и поможет уменьшить зависимость Украины от российских энергоносителей, — отмечается в сообщении.

Визит Джонсона в Украину

В пресс-службе британского правительства также рассказали о повестке дня сегодняшнего визита Бориса Джонсона в Украину.

Отмечается, что британский премьер едет в Киев в знак поддержки нашего государства – на фоне напряженности на украинской границе из-за концентрации войск РФ.

Джонсон намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить агрессивные действия Кремля.

В пресс-службе британского правительства напомнили, что сейчас вблизи границ Украины находятся более 100 тыс. российских войск. Параллельно звучит агрессивная риторика из Москвы: хозяин Кремля Владимир Путин требует ограничить право Украины на членство в НАТО, а также самооборону.

– Украинцы имеют право определять, как управлять своей страной. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее уничтожить. Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития, – процитировали в пресс-службе Бориса Джонсона.

В сообщении отмечается, что Великобритания долгое время поддерживает суверенитет Украины. В частности, с 2015 года британские вооруженные силы провели подготовку для более 22 тыс. украинских военных.

Сегодняшние переговоры Бориса Джонсона и Владимира Зеленского должны охватить весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Лондона.

Кроме того, Джонсон намерен активизировать дипломатические усилия на этой неделе и провести переговоры с Владимиром Путиным и другими лидерами.

Как известно, Борис Джонсон сегодня посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. Ключевые темы: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество.

На днях в МИД Британии анонсировали жесткие санкции против Москвы, которые коснутся олигархов из близкого окружения Владимира Путина.

Источник: Правительство Великобритании