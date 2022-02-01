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Факты / Мир

Не будет войны Украины с Россией, будет полномасштабная война в Европе – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Не будет войны Украины с Россией, будет полномасштабная война в Европе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации не будет войны между Украиной и РФ, вместо этого будет полномасштабная война в Европе. Об этом он сказал во время брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

– Война не нужна никому. Но мы никого с оружием к себе не приглашаем. Я точно могу сказать, что с 2014 года изменилось государство, изменилось общество, армия, – рассказал президент.

Он уточнил, что в Украине произошло много разнообразных изменений, и теперь оккупации какого-то города или какой-то территории не будет. 

– А будет, к сожалению, трагедия, если начнется мощная эскалация против нашего государства. А потому я откровенно говорю, что это не будет война между Украиной и Россией, это будет полномасштабная война в Европе. Потому что никто не отдаст больше своих территорий и людей, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Фото: Офис президента

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