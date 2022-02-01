Не будет войны Украины с Россией, будет полномасштабная война в Европе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации не будет войны между Украиной и РФ, вместо этого будет полномасштабная война в Европе. Об этом он сказал во время брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

– Война не нужна никому. Но мы никого с оружием к себе не приглашаем. Я точно могу сказать, что с 2014 года изменилось государство, изменилось общество, армия, – рассказал президент.

Он уточнил, что в Украине произошло много разнообразных изменений, и теперь оккупации какого-то города или какой-то территории не будет.