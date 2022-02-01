Накануне в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о предупреждении массовых беспорядков в центре Киева с привлечением до пяти тысяч человек. По словам главы МВД Дениса Монастырского, подозреваемым по этому делу является бывший сотрудник правоохранительных органов Юрий Голубан.

По данным МВД, Голубан является одним из тех, кто планировал беспорядки в столице для дестабилизации ситуации в Украине.

Кто такой Юрий Голубан и что о нем известно – читайте в материале.

Факты из биографии Голубана: служба в АТО и правоохранительных органах

Согласно данным на сайте МВД, Юрий Степанович Голубан в свое время получил звание полковника полиции. Он служил в спецподразделениях МВД, Службы безопасности и Министерства обороны Украины.

В июле 2014 года, после начала российской агрессии против Украины, Голубан с пенсии пошел добровольцем на Донбасс (в зону проведения АТО), где проходил службу в добровольческом батальоне Киев-1.

В 2014-2015 годах он участвовал в боевых действиях в Марьинке и Красногоровке (Донецкая область), в частности в освобождении Марьинки от боевиков во время штурма 3-4 июня 2015 года.

– Участвовал в освобождении здания Марьинского отделения милиции, где укрепились террористы. В составе своего подразделения неоднократно задерживал корректировщиков огня и вражеских разведчиков, — говорится в сообщении на сайте МВД от 2017 года.

В 2015 году Юрий Голубан получил ранение и перенес операцию.

А в июне 2016 года он возглавил роту полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Кроме того, Голубан являлся заместителем начальника тренингового центра ГУ Нацполиции в Киевской области.

Инцидент на блокпосту вблизи Славянска

Имя полковника Юрия Голубана начало фигурировать в СМИ после состоявшегося 14 марта 2017 года конфликта на блокпосту вблизи Славянска (Донецкая область).

Конфликт возник между участниками торговой блокады Донбасса, среди которых был депутат Верховной Рады VIII созыва Владимир Парасюк, и сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии.

По официальной версии полиции, инцидент произошел, когда активисты отказались предъявить документы на блокпосту у въезда в Славянск. Речь идет о колонне из 13 автомобилей, в которых находилась группа из более чем 35 вооруженных лиц (среди них был и Парасюк).

– В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение законом, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности… Присутствующий на месте народный депутат начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских, — рассказывали тогда в МВД.

В результате инцидента семеро полицейских получили телесные повреждения.

Тогда конфликт комментировал Юрий Голубан, призвавший Генпрокуратуру дать оценку действиям Парасюка.

На следующий день после инцидента, 15 марта 2017 года, Голубан вместе с несколькими правоохранителями пришли в Верховную Раду, чтобы рассказать о конфликте на блокпосту. Тогда Юрий Голубан, выступая с трибуны, заявил, что нардеп Парасюк, находясь за рулем авто, во время столкновения сбил представителя Нацполиции (последний получил травму ноги).

В тот же день стало известно, что пятый президент Петр Порошенко наградил полковника полиции Голубана орденом За заслуги ІІІ-й степени. Согласно указу президента № 61 от 2017 года, Голубан был награжден “за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, примерное исполнение служебного долга”.

Подозрение в связях с боевиками и увольнение

15 марта 2017 года нардеп VIII созыва Игорь Луценко обвинил в тот момент командира роты полиции особого назначения ГУ Нацполиции Донецкой области Юрия Голубана в связях с боевиками “ДНР”.

– Есть такой сепаратист, убивавший наших бойцов под Карловкой, Юрий Голубан. Так вот его завели, чтобы он выступал с трибуны украинского парламента, – заявил тогда Луценко.

После этого Голубан обращался в суд с иском против нардепа Луценко с требованием опровергнуть обнародованную им информацию.

Кроме того, Юрий Голубан просил Генеральную прокуратуру “провести объективную проверку изложенной народным депутатом информации и принять соответствующие меры реагирования по ее результатам в случае необходимости”.

Впоследствии в сети распространили видео, на котором якобы полковник Голубан стоит среди боевиков и снят рядом с главарем батальона боевиков Восток Александром Ходаковским (бывшим командиром спецподразделения СБУ Альфа в Донецкой области, перешедшим на сторону оккупантов). Видео якобы было сделано в 2014 году.

Главарь террористов Ходаковский вскоре после выступления Голубана в Верховной Раде утверждал в соцсетях, что тот был его “подчиненным” – боевиком с позывным “Дракон”.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что правоохранители проверят Голубана по поводу связей с боевиками “ДНР”, а сам полковник готов пройти проверку на полиграфе. Глава МВД подчеркивал, что видео с Голубаном смонтировано, и вся эта ситуация является элементом российской гибридной войны. Аваков анонсировал проведение независимой проверки сотрудниками Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

После появления видеозаписи Голубана защищал и тогдашний глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сам Юрий Голубан также заявлял, что видео смонтировано.

– На видео человек, похожий на меня, думаю, может, это и я. Но это абсолютный монтаж. Думаю, видео взяли из одного из архивов. Я там в форме Альфы с бронежилетом, а другие люди – без бронежилетов, в другой форме. Видео могли взять с любых учений, с любых занятий, которые мы ежедневно проводили в Альфе донецкой в течение шести лет. Место на видео мне незнакомо, люди тоже незнакомы, нечего и комментировать, — отмечал он.

Впоследствии была обнародована более полная версия видео, на котором человек с частично закрытым лицом (якобы Голубан) находится рядом с грузовиком с боевиками, на котором написано: Батальон Восток.

В июле 2017 года появилась информация, что Голубан, относительно которого проводили проверку в СБУ, работает уже не в полиции Донецкой области, а заместителем руководителя тренингового центра Нацполиции в Киевской области. На новой должности он занимался тренировками полицейских группы быстрого реагирования.

Голубан рассказывал, что перевелся в Киевскую область, поскольку в Киеве находится его семья.

В сентябре 2018 года он подавал декларацию перед увольнением из МВД. А в феврале 2019 года факт увольнения Голубана подтвердил Арсен Аваков.

Министр отмечал, что Голубан уже не работает в системе МВД, и против него проводится расследование.

– Мы внимательно изучили ситуацию. Там все не так просто. Он не ангел, как он себя пытался подать, но и не дьявол, как его пытаются описать… Когда возник скандал, связанный с его возможной причастностью к незаконным формированиям, мы копнули глубже и обнаружили, что Голубан полтора месяца неизвестно где находился. Его сначала отстранили, потом уволили. Однако убедительных доказательств его вины тоже пока нет. Производство открыто, расследование продолжается, — заявил Аваков в одном из интервью.

Декларация Юрия Голубана

Согласно последней ежегодной декларации Голубана (от 28 марта 2019 года), у него есть жена Ольга и двое детей: сын Игорь и дочь Полина.

Жена Голубана владела квартирой в оккупированном Донецке площадью 49,2 кв. м. Ей также принадлежал автомобиль Volkswagen CC 2012 года выпуска.

Сам бывший правоохранитель имел в собственности квартиру в Киеве площадью 93,1 кв. м, а также земельный участок в Луганской области площадью 20 тыс. кв. м.

Что известно о подготовке беспорядков в Киеве

По информации МВД, в столице задержали лиц, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. Цель – дестабилизация ситуации в Украине.

Пока что задержаны два человека, среди которых и Юрий Голубан.

Как рассказывал нынешний глава МВД Денис Монастырский, организаторы планировали привлечь к беспорядкам пять тысяч человек, из которых 1,5 тыс. – “титушки”.

Согласно плану, последние должны были устроить драки с правоохранителями. В планах также были столкновения, провокации и имитация жертв среди участников так называемой акции протеста. Для этого предварительно заготовили бутафорскую кровь.

В Киеве планировалась только одна из серии акций. Остальные должны были состояться в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.