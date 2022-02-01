Суд арестовал Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в Украине

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего полковника Юрия Голубана. Его подозревают в подготовке массовых беспорядков в Украине.

Прокуроры просили избрать ему именно такую ​​меру пресечения, объясняя это тем, что подозреваемый может сбежать, давить на свидетелей или уничтожить вещественные доказательства.

По информации следствия, Голубан планировал проведение массовой акции под Офисом президента, во время которой должны были произойти столкновения псевдоактивистов с правоохранителями. Для этого даже якобы была заготовлена ​​бутафорская кровь.

Накануне в МВД сообщили, что организаторы планировали привлечь к участию в акции до 5 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. должны быть так называемые титушки.

По мнению следствия, целью подобных запланированных акций была дестабилизация ситуации в Украине. В то же время сам Юрий Голубан заявил, что это дело является провокацией, а все слова, фигурирующие в доказательствах правоохранителей, вырваны из контекста.

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