Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Суд арестовал Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в Украине

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
суд

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего полковника Юрия Голубана. Его подозревают в подготовке массовых беспорядков в Украине.

Прокуроры просили избрать ему именно такую ​​меру пресечения, объясняя это тем, что подозреваемый может сбежать, давить на свидетелей или уничтожить вещественные доказательства.

По информации следствия, Голубан планировал проведение массовой акции под Офисом президента, во время которой должны были произойти столкновения псевдоактивистов с правоохранителями. Для этого даже якобы была заготовлена ​​бутафорская кровь.

Накануне в МВД сообщили, что организаторы планировали привлечь к участию в акции до 5 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. должны быть так называемые титушки.

По мнению следствия, целью подобных запланированных акций была дестабилизация ситуации в Украине. В то же время сам Юрий Голубан заявил, что это дело является провокацией, а все слова, фигурирующие в доказательствах правоохранителей, вырваны из контекста.

Дополняется…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка