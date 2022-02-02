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Факты / Украина

Во Львове сообщили о заминировании пяти улиц: говорят, что взрыв будет ночью

Илья Нежигай редактор ленты
мінування

Вечером 1 февраля на горячую линию Львовского горсовета поступило сообщение о якобы заминировании пяти улиц.

Как говорится в сообщении, речь идет об улицах Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.

Во время звонка сообщили, что взрыв должен произойти в 2.00 2 февраля.

В связи с этим районные администрации города начали сотрудничество с правоохранителями.

В настоящее время улицы обследуют наличие взрывоопасных веществ или предметов.

Волна “миннирований” в Украине

В Украине с начала января неоднократно сообщалось о “минировании” разных объектов в ряде городов.

Например, 27 января правоохранители получили сообщение о якобы заминировании школ во Львове, Запорожье и Бердянске.

Подобные сообщения о “минировании” до этого были в Виннице и Днепре, когда неизвестные своими звонками парализовали работу всех школ.

А 20 января в Киеве поступило сообщение о якобы минировании Офиса президента, которое тоже оказалось ложным.

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Источник: Горсовет Львова

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