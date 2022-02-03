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Факты / Мир

Безопасность и мир: президент Зеленский назвал основную тему переговоров с Эрдоганом

Анастасия Гевко редактор ленты
Безопасность и мир: президент Зеленский назвал основную тему переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что безопасность и мир были основной темой сегодняшних переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

– Вызовы, которые появились, а также шаги для их преодоления были основной темой нашей встречи. Я благодарен президенту (Реджепу Эрдогану. – Ред.) за твердую и последовательную поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. За активное участие Турции в Крымской платформе для освобождения Крыма и защиту прав крымчан, – заявил президент во время брифинга 3 февраля.

Он добавил, что речь идет о поддержке крымских татар и строительстве жилья для переселенцев из временно оккупированного Крымского полуострова. 

– В этом вопросе действительно есть прогресс. Уверены, что вскоре будет и результат, а именно – имплементация этого важного проекта в Херсоне, Николаеве и Киеве, – сказал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией в переговорах для завершения войны.

– Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Не имеет значения, где именно можно поставить точку в войне. Важно, чтобы все искренне были готовы к этому, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Фото: Офис президента

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