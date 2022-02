Боеприпасы к гранатометам: в Украину прибыл седьмой борт с военной помощью США

85 тонн боеприпасов для гранатометов – в Борисполь 3 февраля прибыл седьмой самолет, который доставил в Украину военную помощь от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

The 7th ???????? bird landed in Boryspil! On this time — 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly — this is not the end! To be continued ????????????????????@WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022