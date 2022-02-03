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Факты / Украина

Боеприпасы к гранатометам: в Украину прибыл седьмой борт с военной помощью США

Валентина Летяк редактор ленты
Військова допомога США

85 тонн боеприпасов для гранатометов – в Борисполь 3 февраля прибыл седьмой самолет, который доставил в Украину военную помощь от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

– В Борисполе приземлился седьмой американский борт! На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное — это еще не конец. Продолжение следует, – написал министр.

 

Шестой самолет с военной помощью США прибыл 1 февраля. Он доставил в Украину 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

Фото: Олексій Резніков

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