За последние три недели на Донбассе в результате действий российско-оккупационных войск не погиб ни один украинский военнослужащий.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

– По состоянию на сегодняшний день мы фиксируем значительное уменьшение количества боевых потерь. У нас уже три недели, 21 день, не погиб ни один наш воин в результате действий врага. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, — отметил он.

По словам министра, это свидетельствует о том, что режим прекращения огня начинает работать на Донбассе, хотя и не идеально.

– Ситуация в зоне ООС контролируема. Интенсивность провокаций со стороны российских подразделений в последнее время уже невысокая, и она снижается, — добавил Резников.

Министр проинформировал, что Россия продолжает поставлять оккупационным войскам оружие и топливо.

– Но хочу сказать, что у них происходит ротация, в частности, на территории ОРДЛО. Поскольку на сегодняшний день наша разведка наблюдает испуг и психологическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников. Поскольку они воспринимают российскую пропаганду о якобы будущем украинском наступлении, – проинформировал глава Минобороны.

Резников добавил, что Украина укрепляет свою оборону, однако рассчитывает на политико-дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе как базовый сценарий.

В конце января российские наемники из временно оккупированного поселка Лозовое выпустили пять очередей из автоматического оружия в сторону Светлодарска. В результате этой провокации получил ранение местный житель.

А накануне российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Гнутово Донецкой области. Они сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника.