Погода на выходные в Украине в большинстве областей будет снежной. В остальных регионах осадков не прогнозируется.
Ветер усилится в воскресенье до 7-12 м/с.
В субботу, 5 февраля, снег будет идти на Севере, в Центре и на Западе. В Закарпатской области предполагается небольшой дождь со снегом и +4°.
На Севере ожидается морозная погода до -4°. Ночью столбики термометров опустятся до -10°. Немножко теплее будет днем в центральных областях – от -2 до + 3°.
До -6° днем прогнозируется и на Востоке.
На Юге наиболее тепло будет в Крыму – до +5°.
В воскресенье, 6 февраля, в Закарпатской области выглянет солнце, а дождь со снегом сместится на Север и кое-где к центральным областям.
Такая же ситуация предполагается в Запорожской области и в Крыму.
Ночной снег днем превратится в мокрый в восточных регионах и в Днепре.
В воскресенье морозы на Севере несколько снизятся. Синоптики прогнозируют до +3° в Киевской и Житомирской областях.
Такая же дневная температура прогнозируется в центральных областях.
На градус выше будет в западных областях, а в восточных, наоборот, – на градус ниже.
На Юге, согласно прогнозу Укргидрометцентра, прогнозируется до +5° (в Одесской и Николаевской областях).
Погода в феврале 2022 года в Украине будет типичной для этого периода.
Температура воздуха будет колебаться от 0 до -4°. На Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму прогнозируется до +1.