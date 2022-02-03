Погода на выходные в Украине в большинстве областей будет снежной. В остальных регионах осадков не прогнозируется.

Ветер усилится в воскресенье до 7-12 м/с.

В субботу, 5 февраля, снег будет идти на Севере, в Центре и на Западе. В Закарпатской области предполагается небольшой дождь со снегом и +4°.

На Севере ожидается морозная погода до -4°. Ночью столбики термометров опустятся до -10°. Немножко теплее будет днем в центральных областях – от -2 до + 3°.

До -6° днем прогнозируется и на Востоке.

На Юге наиболее тепло будет в Крыму – до +5°.

В воскресенье, 6 февраля, в Закарпатской области выглянет солнце, а дождь со снегом сместится на Север и кое-где к центральным областям.

Такая же ситуация предполагается в Запорожской области и в Крыму.

Ночной снег днем превратится в мокрый в восточных регионах и в Днепре.

В воскресенье морозы на Севере несколько снизятся. Синоптики прогнозируют до +3° в Киевской и Житомирской областях.

Такая же дневная температура прогнозируется в центральных областях.

На градус выше будет в западных областях, а в восточных, наоборот, – на градус ниже.

На Юге, согласно прогнозу Укргидрометцентра, прогнозируется до +5° (в Одесской и Николаевской областях).

Погода в феврале 2022 года в Украине будет типичной для этого периода.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -4°. На Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму прогнозируется до +1.