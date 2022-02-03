В четверг, 3 февраля, Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместными силами производства беспилотных летательных аппаратов.

Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Особое внимание мы уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями, – рассказал президент Зеленский.

Напомним, также Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Зеленский рассказал во время брифинга, что основной темой переговоров с Эрдоганом была безопасность и мир.