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Факты / Мир

Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников

В четверг, 3 февраля, Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместными силами производства беспилотных летательных аппаратов.

Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Особое внимание мы уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями, – рассказал президент Зеленский.

Напомним, также Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли (ЗСТ). 

Зеленский рассказал во время брифинга, что основной темой переговоров с Эрдоганом была безопасность и мир.

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Фото: Depositphotos

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